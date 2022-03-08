طاكسيات البيضاء ترفض الاستمرار في الإضراب الوطني و تعود للاشتغال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يستجب سائقو و أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها، الكبيرة و الصغيرة الحجم، بجهة الدار البيضاء سطات لدعوات الإضراب الوطني، و الذي كان مبرمجا لمدة 72 ساعة.

تراجع طاكسيات البيضاء عن مواصلة الإضراب مرده حسب عدد من المهنيين لعدم تجاوب كافة المهنيين بمختلف مناطق المملكة مع دعوة الإضراب، فضلا على التخبط الذي تعيشه التمثيليات النقابية المختلفة المشكلة للقطاع.

و عادت طاكسيات البيضاء للعمل هذا الصباح حيث لوحظ تحركها الاعتيادي المكثف بمختلف شوارع المدينة المليونية، بعد ساعات فقط من بداية الإضراب الوطني.

هذا و تجدر الإشارة إلى تمثيليات مهنيي القطاع المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل سبق و دعوا لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بداية من يوم أمس.

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