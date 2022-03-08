إضراب مهنيي النقل.. الداخلية: سنتعامل بحزم مع محاولات المس بالأمن والنظام العام

2022-03-08 / 3:07 مساءً
0

دعا بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.

وضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، يضيف بلاغ للوزارة، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في 8 مارس.. “الأوطوروت” تحتفي ب”المهندسة المغربية”

في 8 مارس.. “الأوطوروت” تحتفي ب”المهندسة المغربية”

2022-03-08 / 2:35 مساءً
Photo of شرطة البيضاء تعزز تواجد عناصرها في النقاط المرورية السوداء

شرطة البيضاء تعزز تواجد عناصرها في النقاط المرورية السوداء

2022-03-08 / 2:22 مساءً
Photo of لجان مراقبة الأسعار تتجول في شوارع البيضاء لزجر المخالفين

لجان مراقبة الأسعار تتجول في شوارع البيضاء لزجر المخالفين

2022-03-08 / 1:54 مساءً
Photo of الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

2022-03-08 / 12:20 مساءً
Photo of القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لشاب

القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري…

2022-03-08 / 12:01 مساءً
Photo of “صغار الفلاحين” يدعون الحكومة إلى إعفائهم من الديون

“صغار الفلاحين” يدعون الحكومة إلى إعفائهم من الديون

2022-03-08 / 11:30 صباحًا
Photo of الاعتمادات المالية تحول دون خروج مؤسسة تكوين المحامين حيز الوجود

الاعتمادات المالية تحول دون خروج مؤسسة تكوين المحامين حيز…

2022-03-08 / 10:44 صباحًا
Photo of أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-03-08 / 10:26 صباحًا
Photo of ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم الارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة

ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم…

2022-03-08 / 9:48 صباحًا
Photo of مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

2022-03-08 / 9:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق