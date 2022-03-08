بسبب استغلال صورته في إشهار .. رشيد الوالي يلجأ للقضاء

2022-03-08 / 2:38 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن النجم المغربي رشيد الوالي عن لجوئه للقضاء بسبب استغلال اسمه و صورته في إشهار لمنتوج غير لائق حسب تعبيره.

و أكد الوالي أنه تم استغلال صورته بطريقة إجرامية الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى استعجالية لوكيل جلالة الملك لتعميق البحث و معرفة صاحب هذا الفعل.

و كتب الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” تدوينة جاءت كالتالي:” هام لكل المتابعين، هذا المنشور يتم تداوله مع الاسف وهو أمر ليس لي به اي دخل، بل استغلال لصورتي بطريقة اجرامية”.

و أضاف قائلا :”لقد قمت برفع شكوى لدى وكيل جلالة الملك والامر بيد الدرك الملكي للبحث، شكرا لتفهمكم، فقد تم استغلال صورتي في إشهار لمنتوج أخجل من ذكره”.

و اختتم الوالي تدوينته قائلا: “اشكر كل من اتصل بي، والغيورين الذين لم يشكوا لحظة في أنه امر فيه نصب، شكرا لتفهمكم”.

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تعليق واحد

  1. راه هو براسو تستغل الدولة
    خدام في وزارة التقافة و تمتل في اوقات الخدمة بشهور بدون اقتطاع الاجر و ياخد الدعم بالملايين على الافلام
    طالع واكل نازل واكل

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