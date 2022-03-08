في 8 مارس.. “الأوطوروت” تحتفي ب”المهندسة المغربية”

هبة بريس

احتفالا باليوم العالمي للمرأة، اختارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب هذه السنة تكريم المهندسة المغربية في مجال الهندسة المدنية ومساهمتها في جعل المغرب رائدا إفريقيا على مستوى البنى التحتية.

وإدراكا منها أن الرأسمال البشري هو أحد العوامل الأساسية والمحدِّدة للأداء الجيد، قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في إطار ورش التحول الكبير، خلال السنوات الخمس الماضية، بتنفيذ سياسة للموارد البشرية ترتكز على إعادة وضع العنصر البشري في جوهر التنمية، مع الحرص على التنوع بين الجنسين.

وتشغل المرأة حاليا مناصب رئيسية بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك في العديد من المهن بما في ذلك بناء وصيانة البنية التحتية للطرق السيارة. هاجر بوغازة هي إحدى المهندسات الموهوبات بالشركة لوطنية للطرق السيارة بالمغرب، واللواتي اشتغلن ونجحن في المجال، مجال كثيرا ما يتم اعتباره حكرا على الرجال. بعد حصولها على دبلوم مهندسة في تخصص الهندسة المدنية، التحقت هاجر بوغازة ب “ADM Projet”، فرع الخبرة التقنية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث شغلت منصب مسؤولة عن الدراسات. اتجهت بعد ذلك إلى مجال الأوراش، إذ تم تعيينها مسؤولة عن أشغال التتريب والتطهير لمشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء -برشيد على مسافة 12 كيلومترا، وتعتبر بذلك أول امرأة مغربية تشغل هذا المنصب. حاليا، ترأس هاجر بوغازة مشروع إنجاز بدّال “المسيرة” على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء -مراكش، وهو مشروع تديره بالكامل في جميع مراحله.

و تعتبر هاجر بوغازة مع العديد من مهندسات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نموذجا للنساء المغربيات الناشطات والمُسْهِمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، بالإضافة إلى دورهن المهم في تعزيز وتحديث صورة المرأة المغربية على الصعيد الدولي.

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