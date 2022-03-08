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شرطة البيضاء تعزز تواجد عناصرها في النقاط المرورية السوداء

2022-03-08 / 2:22 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحرك ملحوظ لعناصر الأمن المروري في اليومين الأخيرين لاحظه سكان العاصمة الاقتصادية بمختلف شوارع المدينة و خاصة بالنقاط السوداء التي تكثر فيها حركة السير.

و حسب ما عاينت هبة بريس ، فقد انتشرت شرطة المرور بكل المحاور و الملتقيات الطرقية الرئيسية في الدار البيضاء، بشكل مضاعف، مقارنة بالأيام العادية.

كما لوحظ في الساعات الماضية، عودة بعض السدود الأمنية و القضائية بعدد من الشوارع وسط المدينة بعدما اختفت في وقت سابق و بالضبط بعد تخفيف تدابير و إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

و استحسن مستعملو الطريق الانتشار و التواجد الأمني المكثف بالمحاور الطرقية و هو ما ساهم في تسريع وتيرة التنقل و تخفيف حالة الفوضى التي كانت تسود بعض النقاط المرورية السوداء.

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