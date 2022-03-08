أمريكا: إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا في الدفاع

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، كان هدفها تكبيد الخسائر.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن هذه “كلها محاولات لإنهاء الحرب على أوكرانيا”، مؤكدا أن “إستونيا وأمريكا تواصلان تعزيز الدفاع على كل شبر من دول الناتو”.

وتابع “الأوكرانيون لديهم وسائل الدفاع عن أنفسهم، وإذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون للرد ومساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم”.

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