إريك زمور: نعم لهجرة المسيحيين البيض ولا لهجرة العرب والمسلمين

2022-03-08 / 12:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

جدد المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الفرنسية، إريك زمور، القول إنه من الأفضل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب على البقاء في بولندا المجاورة، مشددا في الوقت نفسه على تفضيله هجرة المسيحيين البيض، على هجرة العرب والمسلمين إلى فرنسا.

وقال زمور رداً على سؤال حول كلامه عن استقبال اللاجئين الأوكرانيين والذي أثار جدلاً في فرنسا: “أنا أتحدث عن رغبة الأوكرانيين وأبنائهم، لا سيما النساء وأطفالهن. يرغبن في البقاء غير بعيد عن أزواجهن، أي في بولندا، حتى يتسنى لهن العودة في أسرع وقت. لذلك يجب مساعدة البولنديين على استقبال هؤلاء الأوكرانيين الذين يريدون البقاء على أرضهم، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بولندا. نحن مثلا إذا كانت هناك حرب في إيطاليا، سأكون أول من يطلب استقبال الإيطاليين بحكم القرب الجغرافي”.

وأضاف زمور: ‘‘بالفعل، أعتقد أن الهجرة تسببت في الفوضى بفرنسا وأفقرتها، وبالتالي لا أريد أن أجعل الوضع أسوأ مما هو عليه. أعلم أن الأوكرانيين شعب أوروبي مسيحي، وهو بالتالي أقرب إلينا كثيراً نحن الشعب الفرنسي من موجات الهجرة القادمة من الدول العربية والإسلامية أو الشرق أوسطية’’.

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‫2 تعليقات

  1. العيب ليس فيه العيب فينا نحن اعطينا الفرصة للحثالة لكي تبث سمومهها
    من يتشدق ان الاسىائيلين يحبوننا هاهو اكبر دليل، هذا لقي الفرصة

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