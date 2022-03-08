15 محطة نووية ومستودعات النفايات باوكرانيا بدون مراقبة.. الخطر يهدد اوروبا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بقدر ما يتابع الراي العام العالمي تطورات الوضع الانساني بدولة اوكرانيا خلال الغزو الروسي لأراضيها، بقدر ما يزداد التخوف من المنشآت النووية ال 15 فوق التراب الاوكراني، بعد عملتي قصف أجنحة من منشاتين نوويتين، مما يهدد معه جميع التراب الاوروبي من مخاوف تسرب اشعاعات نووية خلال الحرب الدائرة.

– لا عواقب إشعاعية

طمأنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال القصف الذي استهدف محطة نووية ” زابوريجيا ” بأنّ “مخزون الموقع من المواد المشعّة منخفض للغاية”، مؤكّدة أنّ “الضرر المبلّغ عنه لن تكون له أيّ عواقب إشعاعية”.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي قوله: “لقد شهدنا حوادث عديدة تعرّض أمن المواقع النووية الأوكرانية للخطر”.

ومنذ أيام تتعرّض خاركيف لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من القوات الروسية التي تحاول زيادة الضغط على أوكرانيا للاستسلام، في الوقت الذي لازال تبادل الاتهامات بخصوص الجهة التي قصفت محطتين، والعالم متخوف من تكرار سيناريو محطة تشرنوبيل، حيث وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ عام 1986.

وفي الوقت الذي لازالت لغة الاطمئنان من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يصدر أي بلاغ بخصوص مستودعات مخلفات النووية المنتشرة فوق الترابي الاوكراني، والتي خطرها لايقل أهمية من المنشآت النووية بالبلد الاوكراني.

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