صورة تعبيرية

“صغار الفلاحين” يدعون الحكومة إلى إعفائهم من الديون

2022-03-08 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

دعت النقابة الوطنية الفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الحكومة إلى توفير الدعم المادي المباشر للفلاحين الصغار، وإلغاء ديونهم والحرص على إشراكهم في تتبع مختلف عملیات الدعم المخصص لهم.

وعبرت النقابة، عن رفضها لما وصفته بالتعاطي السلبي للوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها، مع شكايات ومطالب الفلاحين الصغار، وضمنها المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابة الوطنية، رغم وعود بعقد جلسات حوار بشأنها.

وعبرت النقابة عن قلقها من استمرار نفس البرامج “المرتجلة” لمواجهة آثار الجفاف، دون اكتراث بطابعه الهيكلي، مما يجعلها مناسبة أخرى لنهب وهدر مبالغ طائلة من المال العام، دون أي أثر إيجابي ملموس على الفلاحة والفلاحين الصغار. وفق المصدر ذاته

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