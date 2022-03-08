عبد اللطيف وهبي

الاعتمادات المالية تحول دون خروج مؤسسة تكوين المحامين حيز الوجود

2022-03-08 / 10:44 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن، مازال محامو المغرب ينتظرون خروج مؤسسة التكوين الخاصة بهم حيز الوجود و ذلك في ظل الوعود الكثيرة التي أحاطت بموضوع المؤسسة.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة العدل في جوابها على سؤال أحد النواب البرلمانيين بأن صعوبات مالية حالت دون خروج مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية حيز الوجود.

وزارة وهبي أوضحت كذلك بأنه في انتظار إيجاد صيغة لتنزيل مضامين القانون المنظم لمهنة المحاماة و خاصة النقطة المتعلقة بالتكوين، فسيتم إحداث مديريات تختص في التكوين الأساسي و المستمر للمحامين.

و تروم وزارة العدل من خلال التركيز على التكوين المستمر و الأساسي للمحامين تجويد عمل مهنيي القطاع و منحهم خبرات أكثر عبر طرق بيداغوجية و مناهج معرفية و مهارات علمية و تجارب مهنية تسمح لهم بتقديم أفضل مردود.

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