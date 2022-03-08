صورة تعبيرية

أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-03-08 / 10:26 صباحًا
5
هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الدجاج للأسبوع الثاني، الارتفاع بعدد من المدن المغربية، تزامنا وراتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية.

وبلغت أثمنة الدجاج الحي في عدد من المدن “أزيد من 20 درهما للكيلوغرام الواحد”، في حين تجاوز الدجاج المذبوح سعر “35 درهما للكيلوغرام”.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع الصاروخي، مؤكدين مقاطعتهم لاقتنائه الى حين استقرار سعره.

وطالب المواطنون، الجهات المعنية، بالتدخل ومراقبة هذه الارتفاعات المفاجئة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طاكسيات البيضاء ترفض الاستمرار في الإضراب الوطني و تعود للاشتغال

طاكسيات البيضاء ترفض الاستمرار في الإضراب الوطني و تعود…

2022-03-08 / 4:28 مساءً
Photo of تسجيل 78 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 78 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-08 / 4:20 مساءً
Photo of زراعة القطاني بسهول الشاوية و دكالة تنتعش مع تساقط قطرات الغيث

زراعة القطاني بسهول الشاوية و دكالة تنتعش مع تساقط…

2022-03-08 / 4:10 مساءً
Photo of في زمن عيدهن.. عاملات النظافة مهام متعددة بأجور هزيلة

في زمن عيدهن.. عاملات النظافة مهام متعددة بأجور هزيلة

2022-03-08 / 3:58 مساءً
Photo of إضراب مهنيي النقل.. الداخلية: سنتعامل بحزم مع محاولات المس بالأمن والنظام العام

إضراب مهنيي النقل.. الداخلية: سنتعامل بحزم مع محاولات المس…

2022-03-08 / 3:07 مساءً
Photo of في 8 مارس.. “الأوطوروت” تحتفي ب”المهندسة المغربية”

في 8 مارس.. “الأوطوروت” تحتفي ب”المهندسة المغربية”

2022-03-08 / 2:35 مساءً
Photo of شرطة البيضاء تعزز تواجد عناصرها في النقاط المرورية السوداء

شرطة البيضاء تعزز تواجد عناصرها في النقاط المرورية السوداء

2022-03-08 / 2:22 مساءً
Photo of لجان مراقبة الأسعار تتجول في شوارع البيضاء لزجر المخالفين

لجان مراقبة الأسعار تتجول في شوارع البيضاء لزجر المخالفين

2022-03-08 / 1:54 مساءً
Photo of الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

2022-03-08 / 12:20 مساءً
Photo of القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لشاب

القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري…

2022-03-08 / 12:01 مساءً

‫5 تعليقات

  1. السلام وعليكم.اتبعوا السياسة الاقتصادية التي اتبعت في عهد الصحابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه،اشتكى الناس من غلاء اللحم في عهده،فقال لهم ارخصوه ارخصوه،فقالوا كيف ذلك؟قال كفوا عن شراءه.

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التوقف عن شراء كل من ٱرتفع ثمنه الدجاج والطماطم والبنزين وغيرها بشكل قطعي وسنرى العجب. ستتهاوى الأثمنة كما نريد والدعوة موجهة للكل ولكن بإستثناء أصحاب الرفاهية فهم وراء الغلاء

  4. هذا واقع اثمان الاعلاف و النقل ارتفعت الحل ليس في المقاطعة لان الضرر سيكون كبيرا على اصحاب القطاع و اسر الشغيلة و ركود الاقتصاد الحل هو شراء ما يكفي باقتصاد حتى تمر الازمة و يتوفر المنتوج بثمنه الاصلي الذي في بعض الاحيان ينزل الى ادنى مستوى له مزيدا من التكافل و العقلانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق