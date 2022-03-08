أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”
هبة بريس - الرباط
تواصل أسعار الدجاج للأسبوع الثاني، الارتفاع بعدد من المدن المغربية، تزامنا وراتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية.
وبلغت أثمنة الدجاج الحي في عدد من المدن “أزيد من 20 درهما للكيلوغرام الواحد”، في حين تجاوز الدجاج المذبوح سعر “35 درهما للكيلوغرام”.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع الصاروخي، مؤكدين مقاطعتهم لاقتنائه الى حين استقرار سعره.
وطالب المواطنون، الجهات المعنية، بالتدخل ومراقبة هذه الارتفاعات المفاجئة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
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5 تعليقات
السلام وعليكم.اتبعوا السياسة الاقتصادية التي اتبعت في عهد الصحابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه،اشتكى الناس من غلاء اللحم في عهده،فقال لهم ارخصوه ارخصوه،فقالوا كيف ذلك؟قال كفوا عن شراءه.
صوموا تصحوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التوقف عن شراء كل من ٱرتفع ثمنه الدجاج والطماطم والبنزين وغيرها بشكل قطعي وسنرى العجب. ستتهاوى الأثمنة كما نريد والدعوة موجهة للكل ولكن بإستثناء أصحاب الرفاهية فهم وراء الغلاء
هذا واقع اثمان الاعلاف و النقل ارتفعت الحل ليس في المقاطعة لان الضرر سيكون كبيرا على اصحاب القطاع و اسر الشغيلة و ركود الاقتصاد الحل هو شراء ما يكفي باقتصاد حتى تمر الازمة و يتوفر المنتوج بثمنه الاصلي الذي في بعض الاحيان ينزل الى ادنى مستوى له مزيدا من التكافل و العقلانية
اصلا هو مضر بالصحة خصوصا النساء خداري منه