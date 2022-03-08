أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الدجاج للأسبوع الثاني، الارتفاع بعدد من المدن المغربية، تزامنا وراتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية.

وبلغت أثمنة الدجاج الحي في عدد من المدن “أزيد من 20 درهما للكيلوغرام الواحد”، في حين تجاوز الدجاج المذبوح سعر “35 درهما للكيلوغرام”.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع الصاروخي، مؤكدين مقاطعتهم لاقتنائه الى حين استقرار سعره.

وطالب المواطنون، الجهات المعنية، بالتدخل ومراقبة هذه الارتفاعات المفاجئة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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