في اليوم العالمي للمرأة.. غوتيريش يدعو “لضبط ساعة حقوق” النساء

هبة بريس - وكالات

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة الأمور إلى نصابها بالنسبة لحقوق النساء حول العالم.

وكتب غوتيريش على حسابه على موقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس: “الساعة الخاصة بحقوق النساء تتراجع إلى الوراء في الكثير جدا من المجالات”.

وأضاف: “وبدءا من الآن، وفي اليوم العالمي للمرأة، حان الوقت لإعادة ضبط عقارب الساعة لتمضي للأمام بالنسبة لكل سيدة وفتاة”.

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