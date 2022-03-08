بوتين: لا مجندين من الخدمة الإلزامية ولا الاحتياط في أوكرانيا

2022-03-08 / 9:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة مجندين من الخدمة الإلزامية ولا قوات الاحتياط في المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثلاثاء، إن العسكريين المحترفين فقط هم من يشاركون في الهجوم.

وأضاف بوتين أنه يتفهم مخاوف أمهات وزوجات وأقارب الجنود المنتشرين في أوكرانيا.

وتابع: “يمكنكم أن تفتخروا بهم، كما تفخر بهم الدولة بأكملها”.

ووعد بأنه لن يكون هناك استدعاء لجنود من الاحتياط للانضمام إلى العملية. وقال: “العسكريون المحترفون هم فقط من ينفذون المهام. وسيضمنون الأمن والسلام لشعب روسيا”.

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