مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاقمت معاناة مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات بسبب غياب المراكز الخاصة الكافية التي تسمح لهم بتلقي العلاجات اللازمة خاصة الكيميائية نطرا لارتفاع حالات المصابين و محدودية الأماكن الشاغرة للعلاج.

عدد من مرضى السرطان و ذويهم، في اتصالات متكررة بهبة بريس، عبروا عن امتعاضهم من الفوضى التي تطغى على أجنحة رعاية مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات ، حيث أكدوا أن المحسوبية تطغى على تدبير المواعيد مما يجعلهم عرضة للموت دون تلقي العلاج.

و تضطر عائلات مرضى السرطان وفق إفادات المشتكين لنقلهم لمراكز خاصة تتطلب دفع فواتير باهظة الثمن ليست في استطاعتهم و ذلك لتجنب المواعيد الطويلة و الاكتظاظ الكبير الذي تشهده مراكز السرطان العمومية.

مرضى آخرون، يضيف المشتكون، تضطر عائلاتهم بسبب ضيق ذات اليد و غلاء التكاليف و عناء التنقل لتركهم بالبيوت يواجهوون مصيرهم المحتوم في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجههم و تحيط بهم بمراكز علاج السرطان.

هذا و كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قد كشفت مؤخرا أنه يتم تسجيل ما يزيد عن خمسين ألف حالة سنويا من مرضى السرطان بمختلف أنواعه في المغرب و هو رقم مخيف و يبعث على القلق.

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