مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

2022-03-08 / 9:14 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاقمت معاناة مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات بسبب غياب المراكز الخاصة الكافية التي تسمح لهم بتلقي العلاجات اللازمة خاصة الكيميائية نطرا لارتفاع حالات المصابين و محدودية الأماكن الشاغرة للعلاج.

عدد من مرضى السرطان و ذويهم، في اتصالات متكررة بهبة بريس، عبروا عن امتعاضهم من الفوضى التي تطغى على أجنحة رعاية مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات ، حيث أكدوا أن المحسوبية تطغى على تدبير المواعيد مما يجعلهم عرضة للموت دون تلقي العلاج.

و تضطر عائلات مرضى السرطان وفق إفادات المشتكين لنقلهم لمراكز خاصة تتطلب دفع فواتير باهظة الثمن ليست في استطاعتهم و ذلك لتجنب المواعيد الطويلة و الاكتظاظ الكبير الذي تشهده مراكز السرطان العمومية.

مرضى آخرون، يضيف المشتكون، تضطر عائلاتهم بسبب ضيق ذات اليد و غلاء التكاليف و عناء التنقل لتركهم بالبيوت يواجهوون مصيرهم المحتوم في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجههم و تحيط بهم بمراكز علاج السرطان.

هذا و كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قد كشفت مؤخرا أنه يتم تسجيل ما يزيد عن خمسين ألف حالة سنويا من مرضى السرطان بمختلف أنواعه في المغرب و هو رقم مخيف و يبعث على القلق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم الارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة

ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم…

2022-03-08 / 9:48 صباحًا
Photo of الإبراهيمي: “علينا فتح الحدود البحرية و الاحتفاظ بالقرار السيادي مع إسبانيا”

الإبراهيمي: “علينا فتح الحدود البحرية و الاحتفاظ بالقرار السيادي…

2022-03-08 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-03-08 / 7:00 صباحًا
Photo of الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في خدمة نماذج التنمية الجديدة”

الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في…

2022-03-07 / 11:11 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

2022-03-07 / 10:59 مساءً
Photo of نادي قضاة المغرب يحيل قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية

نادي قضاة المغرب يحيل قانون التنظيم القضائي على المحكمة…

2022-03-07 / 10:43 مساءً
Photo of إطلاق قافلة “البرلمان المتنقل” لتشجيع الشباب على العمل السياسي

إطلاق قافلة “البرلمان المتنقل” لتشجيع الشباب على العمل السياسي

2022-03-07 / 10:03 مساءً
Photo of أجراء “سامير ” يحتجون ضد سانديك التصفية القضائية للشركة

أجراء “سامير ” يحتجون ضد سانديك التصفية القضائية للشركة

2022-03-07 / 8:18 مساءً
Photo of الأطباء الخواص يحتجون ضد رفض الحكومة “مراجعة تعريفة كلفة العلاج”

الأطباء الخواص يحتجون ضد رفض الحكومة “مراجعة تعريفة كلفة…

2022-03-07 / 7:47 مساءً
Photo of تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع

تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع

2022-03-07 / 6:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق