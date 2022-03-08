زيلينسيكي: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وسيفترس دولا أخرى

هبة بريس - وكالات

عاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، إلى القصر الرئاسي في كييف للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب، موثقا ذلك بفيديو أكد أنه لا يخاف أحدا.

وأجرى زيلينسيكي مقابلة مع شبكة “آيه بي سي نيوز” الأميركية أكد فيها أن الرئيس الروس فلاديمير بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا، محذرا من أنه “سيفترس” دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وبفيديو صوّر عن طريق الهاتف الذكي، تجول زيلينسكي في المقر الرئاسي بوسط كييف، وكتب عليه تعليقا باللغة الإنجليزية: “أنا موجودد في كييف، وفي بانكوفا (حيث يقع المقر الرئاسي)، بلا تخفي وبلا خوف من أحد وسأفعل كل ما يلزم للفوز بهذه الحرب”.

وهذه أول مرة يعود فيها زيلينسيكي علنا إلى المقر الرئاسي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، حيث يتوارى عن الأنظار في مقر سري.

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