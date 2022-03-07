إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

هبة بريس -

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الإثنين، إطلاق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح.

وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنها ” اختارت اليوم تركيز استراتيجيتها بشكل أكبر على الابتكار كأداة للتحول في خدمة العمل الجمركي. ومن هذا المنظور وعلى غرار المنظمات الرائدة في المجال، أطلقت الإدارة منصة للابتكار المفتوح تحت اسم ‘إبداع’ “.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من خلال هذه المبادرة، تستعين إدارة الجمارك بالذكاء الجماعي لكافة الفاعلين والمتدخلين في منظومتها الداخلية والخارجية (العملاء – المرتفقين والشركاء)، وكذا الفاعلين في مجال الابتكار (الشركات الناشئة، وحاملو الأفكار، وغيرهم) لإبراز وتقديم حلول مبتكرة عالية التأثير، وذات قيمة مضافة لإدارة الجمارك وبيئتها.

وخلص البلاغ إلى أنه للتجاوب مع طلب المساهمات الذي أطلقته إدارة الجمارك، يكفي إرسال مقترحات لأفكار مبتكرة مباشرة إلى منصة “ibdae.douane.gov.ma” أو من خلال استمارة مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها عبر البوابة الالكترونية “www.douane .gov.ma “.

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