Fighters of the Ukrainian Territorial Defence Forces, the military reserve of the Ukrainian Armed Forces, stand guard on the position at Independence Square in Kyiv on March 2, 2022. - The fate of the EU is at stake in Ukraine, said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, while Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who calls for integration "without delay" of his country to the EU, asked Europeans to "prove that they are with Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية بدءا من غد الثلاثاء

2022-03-07 / 10:25 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءا من العاشرة صباح الثلاثاء.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.

وقالت فرقة عمل روسية إن وقف إطلاق النار سيبدأ صباح الاثنين، وهو اليوم الثاني عشر من الحرب، من أجل خروج المدنيين من العاصمة كييف ومدينة ماريوبول الساحلية وخاركيف ثانية كبريات مدن أوكرانيا وكذلك مدينة سومي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. روسيا تنشر خسائر أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

بالأرقام.. روسيا تنشر خسائر أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

2022-03-08 / 11:54 صباحًا
Photo of زيلينسكي: فقدت الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

زيلينسكي: فقدت الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

2022-03-08 / 11:17 صباحًا
Photo of البنتاغون: 100% تقريباً من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

البنتاغون: 100% تقريباً من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

2022-03-08 / 10:57 صباحًا
Photo of في اليوم العالمي للمرأة.. غوتيريش يدعو “لضبط ساعة حقوق” النساء

في اليوم العالمي للمرأة.. غوتيريش يدعو “لضبط ساعة حقوق”…

2022-03-08 / 10:12 صباحًا
Photo of “الفيفا” يسمح للاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بفسخ عقودهم

“الفيفا” يسمح للاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بفسخ عقودهم

2022-03-08 / 10:07 صباحًا
Photo of بوتين: لا مجندين من الخدمة الإلزامية ولا الاحتياط في أوكرانيا

بوتين: لا مجندين من الخدمة الإلزامية ولا الاحتياط في…

2022-03-08 / 9:38 صباحًا
Photo of زيلينسيكي: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وسيفترس دولا أخرى

زيلينسيكي: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وسيفترس دولا أخرى

2022-03-08 / 9:10 صباحًا
Photo of الجزائر ..السجن ثلاث سنوات لوزير العدل السابق في عهد بوتفليقة

الجزائر ..السجن ثلاث سنوات لوزير العدل السابق في عهد…

2022-03-07 / 8:44 مساءً
Photo of ضغوط متزايدة على بايدن لقطع إمدادات النفط الروسي عن السوق العالمية

ضغوط متزايدة على بايدن لقطع إمدادات النفط الروسي عن…

2022-03-07 / 7:19 مساءً
Photo of واشنطن تكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا

واشنطن تكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على…

2022-03-07 / 5:30 مساءً

تعليق واحد

  1. يجب ايقاف الهجوم البرربري الهمجي على اوكرانيا ومحاسبة بوتن
    وعزله لأنه زعزع استقرار العالم عسكريا واقتصاديا
    لاشباع نزوته العجرفية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق