“أوبانغامي اكسبريس “..مناورات عسكرية تجمع البحرية الملكية بالأمريكية والسينغالية

هبة بريس - الرباط

تشارك البحرية الملكية في نسخة 2022 من مناورات “اوبانغامي اكسبريس” التي تنظمها هذه السنة القيادة الأفريقية للبحرية الأمريكية و البحرية الوطنية السنغالية.

وكشف منتدى “فار ماروك” المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية ، أن المناورات تجري من 8 إلى 18 مارس، حيث ستقوم عدة وحدات بحرية و مشاركون من 32 بلدا بمجموعة من التمارين تهم الحفاظ على الأمن البحري، و كذا ورشات دراسية للتباحث حول الأمن و السلم البحري بخليج غينيا و سواحل غرب أفريقيا.

وتهدف مناورات “أوبانغامي اكسبريس 2022” التي تقودها القيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا (أفريكوم)، إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري مع القوات البحرية بغرب ووسط إفريقيا.

كما تروم هذه المناورات إلى تحسين المعارف في المجال البحري، وتقاسم المعلومات والخبرات في مجال الحظر التكتيكي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة على المستوى البحري، بما في ذلك القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب.

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