الجزائر ..السجن ثلاث سنوات لوزير العدل السابق في عهد بوتفليقة

2022-03-07 / 8:44 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قررت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الطيب لوح، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء الحكم في حق الطيب لوح بتهم أهمها “عرقلة السير الحسن للعدالة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية حيث أفادت ان “وزير العدل السابق الطيب لوح قد ادين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة”.

ووفقا للقانون الجزائري سيقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية بدءا من غد الثلاثاء

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية…

2022-03-07 / 10:25 مساءً
Photo of ضغوط متزايدة على بايدن لقطع إمدادات النفط الروسي عن السوق العالمية

ضغوط متزايدة على بايدن لقطع إمدادات النفط الروسي عن…

2022-03-07 / 7:19 مساءً
Photo of واشنطن تكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا

واشنطن تكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على…

2022-03-07 / 5:30 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا

الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا

2022-03-07 / 4:53 مساءً
Photo of فرنسا تعلن مقتل قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة

فرنسا تعلن مقتل قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة

2022-03-07 / 4:08 مساءً
Photo of المتحولون الأوكران في مأزق.. “نساء” ملزمون بالمشاركة في الحرب

المتحولون الأوكران في مأزق.. “نساء” ملزمون بالمشاركة في الحرب

2022-03-07 / 3:25 مساءً
Photo of أمريكا: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

أمريكا: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

2022-03-07 / 3:00 مساءً
Photo of ضمنهم ماكرون.. فرنسا تعلن عن 12 مرشحا لسباق الرئاسة الفرنسية

ضمنهم ماكرون.. فرنسا تعلن عن 12 مرشحا لسباق الرئاسة…

2022-03-07 / 2:33 مساءً
Photo of روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروطنا

روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت…

2022-03-07 / 2:15 مساءً
Photo of غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية

غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل…

2022-03-07 / 1:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق