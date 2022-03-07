الجزائر ..السجن ثلاث سنوات لوزير العدل السابق في عهد بوتفليقة

هبة بريس - وكالات

قررت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الطيب لوح، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء الحكم في حق الطيب لوح بتهم أهمها “عرقلة السير الحسن للعدالة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية حيث أفادت ان “وزير العدل السابق الطيب لوح قد ادين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة”.

ووفقا للقانون الجزائري سيقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0