A Moroccan protester takes part in a demonstration marking the 40th anniversary of the "Green March" on November 6, 2015, in Moroccan-annexed Western Sahara's main city of Laayoune. On this date in 1975, the late Moroccan king Hassan II encouraged some 350,000 Moroccans armed with the Koran and the national flag to march to the border with Western Sahara in a show of support for Morocco's annexation of the former Spanish colony. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

الكونغرس البيروفي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

2022-03-07 / 8:28 مساءً
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هبة بريس -

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس البيروفي، إرنيستو بوستامانتي، اليوم الاثنين بالرباط، إن اللجنة تجدد التأكيد على موقفها الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي ولسيادة المملكة على مجموع ترابها.

وشدد السيد بوستامانتي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على أنه ” يجب الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم الجنوبية، وقد عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات وخلال المحادثات المفتوحة بالبرلمان “.

وأشار النائب البيروفي، الذي يترأس وفدا برلمانيا يقوم بزيارة للمغرب، إلى أن ” طريق الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق ” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا عن الأمل باعتراف رسمي من الحكومة البيروفية بهذا المخطط للحكم الذاتي.

وفي ما يخص وجهة نظر البرلمان البيروفي، يضيف البرلماني، فـ “إن الأمر يتعلق بموقف سبق اتخاذه”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البيروفي قد أشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل سفره إلى المغرب، إلى أن زيارته على رأس وفد برلماني ستكون لها نتائج “مشجعة جدا” على التقارب بين كلا البلدين.

وخلال هذه الزيارة، سيكون للوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

ويضم الوفد البيروفي كل من السيد خوسي كويتو، رئيس لجنة الاستعلامات بالكونغرس، والسيدة باتريسثيا خواريث، رئيسة اللجنة الدستورية بالكونغرس البيروفي.

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