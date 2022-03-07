مصفاة سامير

أجراء “سامير ” يحتجون ضد سانديك التصفية القضائية للشركة

2022-03-07 / 8:18 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 10 مارس الجاري أمام المقر الإداري لشركة “سامير” بالمحمدية.

وتاتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي أعلن عنها المكتب النقابي للكونفدرالية الديمثراطية للشغل ردا على ما وصفه بـ”استمرار تهرب سنديك التصفية القضائية للشركة من تقديم الجواب الواضح حول الحقوق المشروعة للمأجورين”.

واستنكر مكتب الهيئة ذاتها، بتعليق صرف مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية وتوضيح المصير المجهول للشركة مطالبا باسترجاع جميع الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.

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