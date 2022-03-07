الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وفد برلماني من جمهورية الكونغو الديمقراطية

2022-03-07 / 7:35 مساءً
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هبة بريس - و م ع

استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني عن الجمعية الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة النائبة السيدة نتوندو كوليت تشومبا، التي تشغل منصب نائبة مقرر بمكتب الجمعية الوطنية وعضو لجنة الدفاع والأمن.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أشاد في مستهل هذا اللقاء بمستوى العلاقات الجيدة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعتبر من أكبر البلدان على صعيد القارة الافريقية، مؤكدا على ضرورة تمتين وتوطيد هذه العلاقات من أجل رفع التحديات التي تواجه البلدين خاصة تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والمستدامة، وبالتغيرات المناخية، وبالهجرة، وبحقوق وكرامة الإنسان.

وأطلع رئيس المجلس، الوفد البرلماني الكونغولي، بالمناسبة، على المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة لاسيما البرلمان، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النساء يمثلن ربع مجموع أعضاء المجلس في تشكيلته الحالية، معبرا عن استعداد مجلس النواب المغربي لتقاسم تجربته في هذا الشأن.

وخلال هذا اللقاء، طلب السيد الطالبي العلمي من رئيسة الوفد البرلماني الكونغولي تبليغ رسالة إلى نظيره رئيس الجمعية الوطنية السيد كريستو ف مبوسو حول تفعيل البرلمان الإفريقي وإعطاءه دينامية جديدة بهدف إيجاد الحلول المشتركة للمشاكل التي تعاني منها القارة الافريقية.

بدورها، نوهت رئيسة الوفد البرلماني الكونغولي ،بحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد، مشيرة الى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والجيدة التي تربط البلدين الصديقين على مدى عقود، ومعبرة عن إعجابها بالتجربة المغربية في مجال تمثيلية النساء، حيث أكدت العمل على إدخال مبدأ التمييز الإيجابي ضمن القانون الانتخابي المقبل والتشاور حوله مع الفاعلين السياسيين في الكونغو الديمقراطية.

وعلى هامش هذا اللقاء، قدمت السيدة نتوندو كوليت تشومبا نسخة من النظام الداخلي للجمعية الوطنية للكونغو الديمقراطية رئيس مجلس النواب.

ويضم الوفد البرلماني الكونغولي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة إلى غاية 11 مارس الجاري ،علاوة على السيدة نتوندو كوليت تشومبا، النائبات البرلمانيات، ياما نزالابار جولي،و غاموتو ماتياسي فالانتين، و موامبا بانزا اوديت، والنائب مانغاي مونفونغا باتريك.

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