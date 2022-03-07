ضغوط متزايدة على بايدن لقطع إمدادات النفط الروسي عن السوق العالمية

2022-03-07 / 7:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة للتحرك قدما في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة بدون مشاركة حلفائها في أوروبا.

وطالب بايدن، روسيا، في بيان أصدرته الرئاسة الأميركية مساء الخميس، بوقف أنشطتها العسكرية في منطقة المحطة النووية، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إلى الموقع.

وشجبت واشنطن وعواصم أوروبية استهداف المحطة، وعدته تصعيداً خطيراً. وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن هذا الحادث يرفع مستوى الكارثة إلى مستوى لا يريد أحد رؤيته. ووصفت فنلندا الحادث بأنه «مخيف للغاية»، فيما اعتبره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قصفاً متهوراً.

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