الإبراهيمي: “علينا فتح الحدود البحرية و الاحتفاظ بالقرار السيادي مع إسبانيا”
دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي السلطات المغربية لفتح الحدود البحرية في وجه الجالية المغربية المقيمة في أوروبا للسماح لها بزيارة وطنها الأم خاصة مع تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير في بلادنا.
و في هذا الصدد، قال البروفيسور الإبراهيمي بأنه يتوجب فتح الحدود البحرية كما وقع مع الحدود الجوية، مع الالتزام بالقرارات السيادية للمملكة فيما يخص الحدود البحرية مع إسبانيا.
و قال الابراج في تدوينة له بصفحته الرسمية في إطار تواصله الأسبوعي مع المواطنين منذ بداية الجائحة: “بالنسبة للحدود البحرية، علينا أن نفكر في فتحها بما أن مساطرنا ناجعة و أنها كانت مفتوحة رغم الأيام السوداء للجائحة”.
و أضاف ذات المتحدث: “أما بالنسبة للحدود البحرية مع إسبانيا، فأنا مع أي قرار سيادي لبلدي، فلكل منا أن يضحي لدعم الموقف المغربي الشجاع كما فعل إخواننا في الشمال المجاورين لسبتة و مليلية السليبتين”.
23 تعليقات
فتح الحدود دون قيود و دون الجواز الصحي .
سلام عليكم
تحياتي للدكتور أجد أراؤه فيها الكثير من الجدية والواقعية.
جيد جدا لوضع حد للسماسرة المفسدين في ميدان السيارات التي أوصلوها إلى أثمنة خيالية في ظل توقف دخول السيارات المستعملة من أوربا.
هل هناك شروط كذالك حتى في الحدود البحرية …لازم علينا استعمال الفحص pcr على علم ان كوفيد 19 كورونا انتهت وذهبت بلارجعة هههههههههههه….
ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة سياسية تريدون السيطرة علينا ؛ لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والسياحية..افتحوا الحدود البحرية سنتين ونحن نقاسي من الغربة…
إلا المغرب هو من يقوم بهذه الشوشرة ؛جميع الدول قامت بفتح الحدود البحرية مع الدول المجاورة لها ونحن كما يقال المثل (كيدير من الحبة القبة)
نريد الدخول الى المغرب بدون شروط تفرضونها علينا الحمدلله الوضعية الوبائية تحسنت كثيرا..
إنها قرارات تعسفية نتمني إزالة pcr لاداعي لهذا الفحص بكفي الجرعات التلاثة فقط…
المشكل الكبير هو أن التذاكير جد مرتفعة في الطائرة لهذا نطالب بفتح الحدود البحرية…لأن من لديه 6 اشخاص التكلفة جد باهضة…
الذين يريدون الخروج من المغرب هههههههههههه ما هي الاجراءات التي تتخذونها من أجل المغادرة..
نحن رافضون الدخول لوطنا الي يفرض نفسه علينا…بشروط لامحل لها من الإعراب….
أنتم بهذه الشروط تقومون بالقضاء على قطاع السياحة وللأسف الشديد ينعش المبيعات والتسويق في مختبراتpcr باموال ضخمة….
جميع الدول مسهلين الأمور ما عادا المغرب معقدة جداً… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعرفون جيدا الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية في المغرب هههههههههههه الذي وصل إليه المغرب بقرارتكم التافهة خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بفرض شروط علينا نحن رافضين فكرة الدخول الى المغرب…..
لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه…. حتى وصلت لكم في العظم والجلد والآن تقولون بفتح الحدود البحرية أين كنتم من قبل بعدما تدهورت حالتنا الإقتصادية بالاخص مجال السياحة…
نريد الدخول بدون مضايقات من الحكومة الجديدة المغربية..والتسهيلات في الحدود البحرية حتى تمر عملية العبور الحدودية البحرية بدون مشاكل.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أنا كمواطن مغربي لايمكنني الولوج إلى وطني بكل حرية إلا بشروط مفروضة عليا….
ما فائدة المختبراتpcr ونحن تلقينا الجرعات الثلاثة إذن التلقيحات لا تحمي من الفيروس كوفيد 19 كورونا هههههههه. إنها أضحوكة هههههههههههه.
إنه العبث والضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه والله العظيم لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لهذه الشروط من أجل الدخول الى المغرب…
أنتم تريدون النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ولكن الأمر واضح كوضوح الشمس هههههههههههه.