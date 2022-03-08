الإبراهيمي: “علينا فتح الحدود البحرية و الاحتفاظ بالقرار السيادي مع إسبانيا”

2022-03-08 / 7:30 صباحًا
23
هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي السلطات المغربية لفتح الحدود البحرية في وجه الجالية المغربية المقيمة في أوروبا للسماح لها بزيارة وطنها الأم خاصة مع تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير في بلادنا.

و في هذا الصدد، قال البروفيسور الإبراهيمي بأنه يتوجب فتح الحدود البحرية كما وقع مع الحدود الجوية، مع الالتزام بالقرارات السيادية للمملكة فيما يخص الحدود البحرية مع إسبانيا.

و قال الابراج في تدوينة له بصفحته الرسمية في إطار تواصله الأسبوعي مع المواطنين منذ بداية الجائحة: “بالنسبة للحدود البحرية، علينا أن نفكر في فتحها بما أن مساطرنا ناجعة و أنها كانت مفتوحة رغم الأيام السوداء للجائحة”.

و أضاف ذات المتحدث: “أما بالنسبة للحدود البحرية مع إسبانيا، فأنا مع أي قرار سيادي لبلدي، فلكل منا أن يضحي لدعم الموقف المغربي الشجاع كما فعل إخواننا في الشمال المجاورين لسبتة و مليلية السليبتين”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

الحموشي ل”نساء الأمن”: “ممتنون لتضحياتكن الجليلة”

2022-03-08 / 12:20 مساءً
Photo of القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لشاب

القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري…

2022-03-08 / 12:01 مساءً
Photo of “صغار الفلاحين” يدعون الحكومة إلى إعفائهم من الديون

“صغار الفلاحين” يدعون الحكومة إلى إعفائهم من الديون

2022-03-08 / 11:30 صباحًا
Photo of الاعتمادات المالية تحول دون خروج مؤسسة تكوين المحامين حيز الوجود

الاعتمادات المالية تحول دون خروج مؤسسة تكوين المحامين حيز…

2022-03-08 / 10:44 صباحًا
Photo of أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

أسعار الدجاج تواصل الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-03-08 / 10:26 صباحًا
Photo of ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم الارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة

ضمنهم 4 موظفي أمن.. التحقيق مع 8 أشخاص بتهم…

2022-03-08 / 9:48 صباحًا
Photo of مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

مرضى السرطان بجهة البيضاء سطات يواجهون الموت بدون علاجات

2022-03-08 / 9:14 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-03-08 / 7:00 صباحًا
Photo of الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في خدمة نماذج التنمية الجديدة”

الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في…

2022-03-07 / 11:11 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

2022-03-07 / 10:59 مساءً

‫23 تعليقات

  3. جيد جدا لوضع حد للسماسرة المفسدين في ميدان السيارات التي أوصلوها إلى أثمنة خيالية في ظل توقف دخول السيارات المستعملة من أوربا.

  4. هل هناك شروط كذالك حتى في الحدود البحرية …لازم علينا استعمال الفحص pcr على علم ان كوفيد 19 كورونا انتهت وذهبت بلارجعة هههههههههههه….

  5. ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة سياسية تريدون السيطرة علينا ؛ لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والسياحية..افتحوا الحدود البحرية سنتين ونحن نقاسي من الغربة…

  6. إلا المغرب هو من يقوم بهذه الشوشرة ؛جميع الدول قامت بفتح الحدود البحرية مع الدول المجاورة لها ونحن كما يقال المثل (كيدير من الحبة القبة)

  14. تعرفون جيدا الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية في المغرب هههههههههههه الذي وصل إليه المغرب بقرارتكم التافهة خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بفرض شروط علينا نحن رافضين فكرة الدخول الى المغرب…..

  15. لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه…. حتى وصلت لكم في العظم والجلد والآن تقولون بفتح الحدود البحرية أين كنتم من قبل بعدما تدهورت حالتنا الإقتصادية بالاخص مجال السياحة…

  16. نريد الدخول بدون مضايقات من الحكومة الجديدة المغربية..والتسهيلات في الحدود البحرية حتى تمر عملية العبور الحدودية البحرية بدون مشاكل.

  18. ما فائدة المختبراتpcr ونحن تلقينا الجرعات الثلاثة إذن التلقيحات لا تحمي من الفيروس كوفيد 19 كورونا هههههههه. إنها أضحوكة هههههههههههه.

  19. إنه العبث والضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه والله العظيم لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لهذه الشروط من أجل الدخول الى المغرب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق