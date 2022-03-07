أكادير : قتلى وجرحى في حادث اصطدام حافلة وسيارة خفيفة

2022-03-07 / 6:59 مساءً
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ع.اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصان مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ، عشية اليوم الاثنين 7 مارس الجاري، في حادث اصطدام حافلة للنقل الحضري ” ألزا” وسيارة خفيفة، على مستوى مدخل منطقة أغروض الجماعة الترابية تامري شمال أكادير.

وقال شهود عيان ، أن من بين الضحايا بحارة كانوا في رحلة سفر الى ميناء سيدي افني من أجل مزاولة عملهم بأحد المراكب هناك .

وقد حلت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما نقل الجرحى على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وموازاة مع ذلك، فتحت السلطات المختصة تحقيقا معمقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة المميتة.

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