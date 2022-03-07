رئيس مجلس الأعيان الأردني.. عَمّان تدعم بشكل “مطلق ودائم” سيادة المملكة على كامل ترابها

2022-03-07 / 7:00 مساءً
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هبة بريس -

جدد رئيس مجلس الأعيان الأردني، السيد فيصل عاكف الفايز، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.

وقال السيد الفايز في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها والوفد المرافق له، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، إن “المملكة الأردنية الهاشمية، تدعم بشكل مطلق ودائم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها”.

وعلى صعيد متصل، أشاد المسؤول الأردني بمتانة العلاقات الوطيدة التي تجمع المملكتين المغربية والأردنية، بقيادة عاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، معربا عن تطلع الأردن إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.

وأضاف السيد الفايز، أنه بحث مع السيد بوريطة عدة قضايا أبرزها الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات التكوين المهني والفلاحة والمياه، معبرا عن رغبة بلاده الأكيدة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأبرز أن الأردن يتطلع أيضا إلى أن “يشكل المغرب بوابة للأردن نحو باقي الدول الإفريقية، لما يحظى به من علاقات تعاون وثيقة ومتينة مع دول القارة الإفريقية”.

كما عبر رئيس مجلس الأعيان الأردني عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة البرلمانية والحزبية المغربية، لما “تتمتع به المملكة المغربية من تجربة تاريخية و وثيقة في هذا المجال”.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن مباحثاته مع السيد ناصر بوريطة، شكلت فرصة أيضا للتطرق لموضوع القضية الفلسطينية و”ضرورة القيام بخطوات حثيثة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في دولة مستقلة”.

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