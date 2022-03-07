تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب في العشرينيات من العمر ، مضرعه أمس الأحد ، بعد تلقيه طعنة غادرة من كرف شخص مجهول وسط الشارع لمدينة تطوان .

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة البشعة وقعت في ساحة الفدان الجديد بوسط مدينة تطوان، حيث يُرجح أن شجارا نشب بين الضحية والجاني، قام الأخير على إثر ذلك بطعنه بسكين ثم فر إلى وجهة مجهولة.

وتوفي الشاب خلال نقله على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، نتيجة فقدانه لكمية كبيرة من الدم، حيث تم ايداع جثته بمستودع الأموات.

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