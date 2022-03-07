تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شاب في العشرينيات من العمر ، مضرعه أمس الأحد ، بعد تلقيه طعنة غادرة من كرف شخص مجهول وسط الشارع لمدينة تطوان .
وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة البشعة وقعت في ساحة الفدان الجديد بوسط مدينة تطوان، حيث يُرجح أن شجارا نشب بين الضحية والجاني، قام الأخير على إثر ذلك بطعنه بسكين ثم فر إلى وجهة مجهولة.
وتوفي الشاب خلال نقله على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، نتيجة فقدانه لكمية كبيرة من الدم، حيث تم ايداع جثته بمستودع الأموات.
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تعليق واحد
انا اتساءل لماذا يكون بعض الاشخاص مسلحين بالسلاح الابيض فى نظرى ان فى نيتهم فعل شيئ بهذا السلاح والا فلماذا ياخذ الانسان سكينا فى جيبة يجب على الحكومة ان تمنع اى شخص من حمل السلاح الابيض فى الشوارع وان تكون عقوبة لمن يوجد عنه سلاح اليس هذا جزء من الحل لهذه الجرائم