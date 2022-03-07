“طلبة الأخوين” يعلنون عن تنظيم حفل خيري ويفتحون باب التبرعات

هبة بريس

أعلن طلبة جامعة الأخوين ، عن تنظيم نسخة جديدة من الحفل الخيري السنوي، يوم الأحد 20 مارس الجاري.

وبحماس وجد غير مسبوقين، يستعد طلبة الأخوين لتنظيم الحفل الخيري، الذي ينتظر أن يعرف مشاركة عدد من الفنانين والحضور الهام الذي سيعلن عن أسمائهم لاحقا.

وستسمح الأموال التي يجمعها هذا الحدث لجمعية طلبى الأخوين بمواصلة مهمتها الخيرية من خلال مساعدة المحتاجين ، سواء في المناطق المحيطة بإفران أو على الصعيد الوطني من خلال القوافل الطبية وحملات التبرع بالدم وغيرها ..

هذا وفتحت جمعية طلبة الأخوين باب التبرعات أمام الراغبين في الدعم، كما وضعت رهن اشاراتهم موقعها الخاص للاستفسار والتواصل.

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