الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا

هبة بريس - وكالات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم “إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا”.

من جهتها أعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.

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