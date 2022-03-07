الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا
هبة بريس - وكالات
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم “إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا”.
من جهتها أعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.
وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.
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تنفيذ شروط روسيا هو الحل الوحيد لانهاء هذه الاوضاع التي ستصبح كارثية على الكرة الارضية امام الدول ان لم تتدخل ..
الحل هو استسلام الجيش الاكراني وعدم مساعدة الدول الغربية لاكرانيا ماديا اوعسكريا ورفع العقوبات عن روسيا وتلبية جميع مطالب روسيا..
لو استعملت روسيا القوة في المدن كما استعملتها امريكا ضد الشعب العراقي في المدن لسيطرت روسيا على كييف في ساعة واحدة..
كيف يمكن لروسيا استخدام مثل هذه الأسلحة وهناك انتشار واسع لقوتها في جميع أرجاء أوكرانيا هناك مواجهات بين الجيشين وجه لوجه
وهنا لايمكن استخدام أسلحة غير الأسلحة التقليدية..
هي نهاية هيمنة امريكا وحلافاءها على العالم وظهور قوة عالمية جديدة برأسة روسيا والصين الشعبية وحلافاءهم كوريا الشمالية الهند ايران…
هذه حرب المصالح ستنتهي قريباً وسيتيم اصلاح مخالفات الحرب الهائل من جديد وتنهض أوكرانيا من جديد أقوى مما كنت عليه…
الحرب الحقيقي هي التي نعيشها نحن في هذا الوطن من الظلم والفساد وغلاء الاسعار المحروقات وارتفاع البطالة والمستشفيات من حقبة ما قبل الحرب العالمية الاولى…
روسيا والصين وكوريا الشمالية يحاولان تأسيس نظام عالمي جديد وبوتين يحن لأمجاد الاتحاد السوفياتي ،والحرب العالمية قادمة لا محالة لذالك ..
الصين خططت لكوفيد 19 والان تخطط للحصول المرتبة الاولى عالميا وتبحث عن حلفاء جدد ..