فرنسا تعلن مقتل قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة

2022-03-07 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الفرنسي، الاثنين، أن عناصره في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو قيادي بارز في “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وبحسب الجيش الفرنسي، فإن القيادي المتطرف الذي جرى تحييده في ضربة لتنظيمات الإرهاب بالمنطقة، كان يشرف على الشؤون المالية واللوجستية.

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم “أبو عمار الجزائري”، ليل 25-26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالى 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

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