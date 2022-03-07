أرباب الطاكسيات الصغيرة بفاس يحتجون بسبب ارتفاع الأسعار

ع محياوي _ هبة بريس

نظم اليوم الإثنين 7 مارس الجاري، أرباب الطاكسيات الصغيرة بفاس, وقفة احتجاجية قرب ولاية الجهة ، على ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الغذائية، وذلك للتأثير السلبي الذي خلفه هذا الارتفاع في المواد الاستهلاكية على القدرة الشرائية للمواطنين ، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على المواد الغذائية الاساسية.

هذا ووجه المحتجون، رسائل واضحة ومباشرة للمسؤولين المحليين و على رأسهم والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، من أجل إيجاد حلول مستعجلة للاشكاليات المطروحة مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين و المطالبة بالحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، لافتين أن أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الاونة الاخيرة ما ينعكس على جيوب المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة جدا حسب تعبيرهم.

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