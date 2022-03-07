الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية البطولة

2022-03-07 / 3:44 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أوضحت فيه قائمة العقوبات و الغرامات التي اتخذتها في حق لاعبي و أندية البطولة الوطنية.

و في هذا الصدد، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت قرارات تأديبية بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى إينوي برسم الدورة 19.

و تم توقيف عبد الفتاح أيت حمد، لاعب فريق يوسفية برشيد، لـ3 مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لعدم انضباط لاعبه عبد الفتاح أيت حمد بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 97 من مدونة التأديب.

و تم كذلك تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بيوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و أغرما الجامعة فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

فيما تم تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام بعض جماهيره أرضية الملعب، مما أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق نهضة بركان في مناسبتين، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

فضلا عن ذلك تم تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و ختاما، عوقب فريق نهضة بركان بتغريمه مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

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