“قانون الأسلحة النارية” على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالأسحلة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

ويتدارس المجلس إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد الملك العمومي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، والثالث بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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