لتنزيل النموذج التنموي الجديد.. مهندسو المغرب يلتئمون في مؤتمرهم الوطني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت جمعية مهندسي المدرسة المحمدية عن تنظيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمؤتمرها الوطني، يوم السبت 12 مارس 2022 بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط تحت شعار “أقطاب التميز الجهوي المضمنة في النموذج التنموي الجديد”.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ففي إطار التعبئة الوطنية من أجل تنزيل مكونات النموذج التنموي الجديد، اختارت الجمعية تسليط الضوء على إحدى التوصيات التي اقترحتها اللجنة، والمتعلقة بإحداث أقطاب التمييز الجهوي، كنموذج جديد لمؤسسات التعليم العالي.

هذه التوصية، التي تتميز بتماشيها مع الإسهامات والمقترحات التي عرضتها جمعية مهندسي المدرسة المحمدية على لجنة النموذج التنموي خلال فترة اشتغالها، يقول البلاغ، ترتكز على إحداث منصات جهوية للابتكار والبحث، تتأسس على ثلاث مكونات وهي تجمع مدارس ومعاهد الجهة، مراكز جهوية للتميز متخصصة في البحث والابتكار، وهيئات تنظيمية ذات قواعد اشتغال مرنة موجهة كذلك للبحث والابتكار لغرض خلق هذه الأقطاب.

و اقترحت اللجنة البدء بتجربة نموذجية لجهة الرباط القنيطرة انطلاقا من المدرسة المحمدية للمهندسين في الوهلة الأولى قبل تعميمها بمختلف ربوع المملكة المغربية.

و يضيف البلاغ بأن الهدف من اختيار الجمعية لهذا الموضوع كشعار لأكبر تظاهرة تنظمها، هو تكريس الانخراط الدائم والتاريخي للجمعية في مختلف الديناميكيات التنموية للمملكة، وفرصة لإبراز الدور الذي تبذله الهندسة الوطنية في هذه الديناميكيات.

و لإثراء النقاش حول هذا الموضوع وجهت الجمعية الدعوة لعدد من الشخصيات الوطنية البارزة الممثلة لعدد من القطاعات المعنية كما وجهت الدعوة لعدة أعضاء من لجنة النموذج التنموي، وذلك قصد خلق فضاء للحوار المثمر في إطار المناظرات والدوائر المستديرة التي تشكل برنامج المؤتمر.

كما سيكون انعقاد المؤتمر الوطني لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية مناسبة لتقديم التقرير الأدبي والمالي للجمعية خلال الفترة 2018 -2021 وكذلك لتجديد هيئاتها التسييرية عبر انتخاب مكتب وطني جديد.

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