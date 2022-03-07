روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروطنا

2022-03-07 / 2:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “قيل لهم (الأوكرانيون) أن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة”.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى “أي تكتل”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضاف: “نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا. سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال”.

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تعليق واحد

  1. اوكرانيا وكذلك الاتحاد الاوروبي او الناتو ليس لديهم اي خيار على مطالب روسيا، ان كانوا يريدون ايقاف الزحف الروسي والدمار الشامل لاوكرانيا وللعالم باسره من طرف بوتن الذي لن يتراجع عن قراراته.
    وعليه فيجب على اوكرانيا وعلى المجتمع الدولي التنازل عن منطقة القرم(التي هي محتلة مسبقا من روسيا) الخ… مع عدم دخول اوكرانيا الى حلف الناتو.وبهذا سوف يتجنب العالم انهارا من الدماء مستقبلا او حرب عالمية ثالثة ولكن نووية سوف تدمر العالم باسره.اذن العالم ليس لديه اختيار اخر.لان بوتن رجل دكتاتوري و يشعر بجنون العظمة والغرور ويمكنه فعل اي شيء .ويجب التعامل معه بشيء من الحكمة والتبصر و التحاور لحل المشكل وليس لفرض القانون الدولي الذي لا يعترف به .ثم بعد ذالك الاتفاق معه ب معاهدة تضمن الاستقرار لدول الجوار لروسيا مستقبلا.وهكذا سوف يتفادى العالم هذه الكارثة المحتملة مع هذا الانسان الغير الطبيعي ولو مؤقتا مادام في يحكم روسيا.وهذه هي الحقيقة المرة.ولكنها واقعية نعيشها الان.

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