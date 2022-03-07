روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروطنا

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “قيل لهم (الأوكرانيون) أن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة”.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى “أي تكتل”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضاف: “نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا. سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال”.

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