زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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مكناس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-03-07 / 1:21 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

– مكناس: 20 ملمتر

-القنيطرة: 18 ملمتر

– الرباط-المدينة: 15 ملمتر

– إفران : 12 ملمتر

– العرائش وخريبكة ومراكش: 11 ملمتر

– سيدي سليمان: 10.2 ملمتر

– الجديدة وفاس وبني ملال : 6 ملمترات

– الرباط-سلا والمحمدية وسطات: 5 ملمترات

– النواصر وبنسليمان: 4 ملمترات

– تاوريرت: 3 ملمترات

– طنجة وسيدي إفني والصويرة المطار وبنجرير: ملمتران

– تطوان وميدلت وأكادير المسيرة وتازة: ملمتر واحد

– وجدة والحسيمة وآسفي وأكادير إنزكان وطانطان والصويرة الميناء وتيزنيت: أقل من ملمتر

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