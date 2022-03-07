مكناس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

– مكناس: 20 ملمتر

-القنيطرة: 18 ملمتر

– الرباط-المدينة: 15 ملمتر

– إفران : 12 ملمتر

– العرائش وخريبكة ومراكش: 11 ملمتر

– سيدي سليمان: 10.2 ملمتر

– الجديدة وفاس وبني ملال : 6 ملمترات

– الرباط-سلا والمحمدية وسطات: 5 ملمترات

– النواصر وبنسليمان: 4 ملمترات

– تاوريرت: 3 ملمترات

– طنجة وسيدي إفني والصويرة المطار وبنجرير: ملمتران

– تطوان وميدلت وأكادير المسيرة وتازة: ملمتر واحد

– وجدة والحسيمة وآسفي وأكادير إنزكان وطانطان والصويرة الميناء وتيزنيت: أقل من ملمتر

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