غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية

هبة بريس - وكالات

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية الإثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها.

وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية “إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي”.

من جانبه، قال ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث يقع مقر المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي.

وانتقد ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش، روسيا لعدم حضورها إلى المحكمة.

وقال: “إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات”.

وقدّمت كييف طلبا منذ أكثر من أسبوع أمام محكمة العدل الدولية، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطلب من روسيا وقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.

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