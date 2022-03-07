تايوان: “القتال في أوكرانيا ألهم شعبنا”

هبة بريس - وكالات

قال وزير خارجية تايوان، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية التي تقاتل الجيش الروسي “ألهمت شعب الجزيرة”، معلنا عن تقديم ملايين الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وذكر الوزير جوزيف وو في مؤتمر صحفي: “رغم المحن الشديدة، فإن أوكرانيا حكومة وشعبا تقاتل بشجاعة وتصميم كبيرين. دعني أقول هذا من صميم قلبي؛ كنتم مصدر إلهام للشعب التايواني في مواجهة التهديدات والإكراه من السلطة الاستبدادية”.

وتؤكد الصين باستمرار أن تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها وتخضع لسيادة بكين، وتعهدت بإعادة الجزيرة تحت سيطرتها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وترفض بكين التشبيهات مع الوضع في أوكرانيا وتقول إن الجزيرة كانت دوما جزءا من أراضيها، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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