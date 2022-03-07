كورونا المغرب
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اللجنة العلمية: “المسؤولية الصحية لكوفيد انتقلت الآن من الدولة إلى المواطن”

2022-03-07 / 12:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية بأن الوضع الوبائي في بلادنا يشهد تحسنا كبير مع ارتفاع المناعة الجماعية و هو ما سمح باتخاذ عدد من قرارات التخفيف من التدابير التي كان معمولا بها خلال فترة الحجر الصحي.

و أوضح الإبراهيمي بأن يجب تشجيع السلوكيات الأكثر أمانا من خلال التحسيس و التوعية مع بداية رفع إجراءات و تدابير الحجر الصحي و التي همت مجموعة من القرارات منها السماح بالتجمعات و غيرها.

و قال الإبراهيمي: “مع إنهاء أخر لوائح مكافحة الكوفيد المحلية المتبقية ننتقل من مرحلة القيود الحكومية إلى المسؤولية الشخصية”، مضيفا: “فكما نرفض جميعا أن نسبح ضد تيار التعايش، علينا جميعا أن نقبل أن المسؤولية بخصوص الوضعية الصحية انتقلت من الدولة إلى المواطن”.

و ختم قائلا: “علينا أن نقبل أن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية بخاطرنا لأن توطين هاته السلوكيات سيمكننا من العيش و التعايش مع فيروس كورونا و الأنفلونزا و أي بكتيريا و أي مخلوق يقتات من ذواتنا و يقتل مواطنينا، اليوم أو غدا أو في المستقبل”.

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