وزيرة الدفاع الفرنسية: الحرب على أبواب أوروبا

2022-03-07 / 12:17 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا، داعية إلى عدم السماح بدخولها إلى الأراضي الأوروبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، الاثنين، خلال زيارتها برفقة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، قاعدة عسكرية في رومانيا تضم قوات لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وجنوداً فرنسيين.

وأكدت على مشاركة دول “الناتو” العزم والإصرار نفسه من أجل حماية القارة الأوروبية في “مثل هذه الأيام الغامضة”.

وأضافت: “من خلال جهودنا في الدفاع المشترك، نظهر لروسيا وحدتنا الراسخة”.

وأشارت إلى مساهمة فرنسا في مساعي الدفاع هذه عبر إرسال جنود إلى رومانيا، وموظفين عسكريين إلى أستونيا، وتسييرها مقاتلاتها في أجواء رومانيا، وبولندا ودول البلطيق.

وأردفت: “الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا، وعليها ألا نسمح لها بدخولها أراضينا”.

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تعليق واحد

  1. فرنسا و كل أوروبا لا يريدون الحرب و ويلاتها أن تصل لدولهم و لكن أن يشعلوها في دول أخرى فلا بأس.قمة الأنانية و الغرور المقيت….

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