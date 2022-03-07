متاجر أمريكا و كندا تزيل “الفودكا” الروسية من رفوف البيع

2022-03-07 / 12:00 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تتواصل مقاطعة أمريكا و عدد من دول العالم للمنتوجات الروسية كطريقة للتعبير عن الغضب من الحرب الروسية على أوكرانيا والتي دخلت أسبوعها الثاني مخلفة قتلى و جرحى و دمار في كل مكان.

و في هذا الصدد، أشارت قصاصات إخبارية دولية لكون المتاجر الكبرى في أمريكا و كندا قررت إزالة كل المنتوجات المصنعة في روسيا من رفوف البيع و في مقدمتها “الفودكا”.

منع بيع “الفودكا” الروسية في أمريكا و كندا، يأتي تزامنا و حملة شعبية أطلقها سياسيون أمريكيون طالبوا من خلالها الشعب الأمريكي بالتوقف عن شراء أي منتج يحمل علامة صنعه في روسيا.

و طالب عدد من حكام الولايات الأمريكية من المتاجر و المواطنين على حد سواء التوقف عن بيع و شراء الفودكا و باقي المنتوجات الروسية تضامنا مع الشعب الأوكراني في محنته.

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