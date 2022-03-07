تجاوزت ال10 دراهم.. أسعار الطماطم ترتفع بشكل صاروخي قبيل رمضان

هبة بريس - الرباط

لاحديث بين المغاربة، خلال اليومين الأخيربن سوى حول الارتفاع الكبير الذي سجلته عدد من المواد الاستهلاكية الغذائية.

وعرفت أسعار الطماطم خلال اليومين الأخير ارتفاع وصف ب”الصاروخي”، حيث تجاوزت في عدد من المدن ال10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وتزامن هذا الارتفاع باقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذا المنتوج الغذائيالذي لا تغيب وجباته عن طاولات إفطار المغاربة اليومية.

وربط عدد من المهتمين أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، بندرة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة وكذا قلة إنتاج هذا المنتوج الغذائي، في حين ربطه آخرون بارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل.

هذا ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أكدت على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه إن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.

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