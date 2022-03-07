“نيتفلكس” توقف خدماتها داخل روسيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت منصة البث الرقمي الأمريكية “نيتفلكس” عن تعليق خدماتها داخل روسيا، بسبب العملية العسكية ‏الروسية في أوكرانيا.‏

وقال متحدث باسم “نيتفلكس” في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أمس الأحد، إنه “نظرا للظروف الجارية على الأرض، فقد قررنا تعليق خدمتنا في روسيا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت شركة “نيتفلكس” الأسبوع الماضي إنها لن تمتثل لقانون “فيتيرينا تي في” الروسي، الذي يتطلب أن تبث الشركات السمعية والبصرية التي تضم أكثر من 100 ألف مشترك 20 قناة حكومية مجانية، بما في ذلك “NTV” و”Spa”.

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