اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا

هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث وصلت لـ 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 50%.

وفي السياق، أعلنت شركة “غاز بروم” في بيان لها أنها تستمر بتزويد أوروبا بالغاز بشكل منتظم عبر أوكرانيا.

وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

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