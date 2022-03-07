اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا

2022-03-07 / 11:16 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث وصلت لـ 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 50%.

وفي السياق، أعلنت شركة “غاز بروم” في بيان لها أنها تستمر بتزويد أوروبا بالغاز بشكل منتظم عبر أوكرانيا.

وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل 139 دولارا

سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل…

2022-03-07 / 9:58 صباحًا
Photo of خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد الحلول المؤقتة

خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد…

2022-03-06 / 8:57 مساءً
Photo of في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول العالم

في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول…

2022-03-05 / 12:55 مساءً
Photo of ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في المغرب

ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في…

2022-03-04 / 12:00 مساءً
Photo of تقرير.. عدد الشركات المدرجة في بورصة البيضاء لا يتجاوز 77 شركة

تقرير.. عدد الشركات المدرجة في بورصة البيضاء لا يتجاوز…

2022-03-04 / 10:33 صباحًا
Photo of طنجة المتوسط .. استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم خلال عام 2021

طنجة المتوسط .. استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم خلال…

2022-03-03 / 3:10 مساءً
Photo of بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم مهنيي قطاع النقل

بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم…

2022-03-03 / 1:00 مساءً
Photo of ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

2022-03-03 / 7:30 صباحًا
Photo of الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات

الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات

2022-03-02 / 6:56 مساءً
Photo of خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 6 مليار درهم

خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 6 مليار درهم

2022-03-02 / 3:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق