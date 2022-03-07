الدفاع الروسية: إسقاط 14 طائرة ومروحية للقوات الأوكرانية
صرح الفريق إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الإثنين، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا.
وقال: “تم تدمير 396 2 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية. ومن بينها: 82 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و 119 من أنظمة القذائف المضادة للطائرات من طراز إس-300 ، و بوك-إم1، وأوسا، وكذلك 76 محطة رادار”.
وأوضح أنه تم تدمير 827 دبابة ومدرعات أخرى و84 راجمة صواريخ و304 مدفعيات ميدانية ومدافع هاون و603 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة و 78 طائرة مسيرة.
وأكد كاناشينكوف أنه في الليلة الماضية، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية والدفاع الجوي العسكري ثلاث طائرات سو-27 أخرى تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بولتافا، وطائرة سو-25 في منطقة غوستوميل، ومروحيتين من طراز مي-24 في منطقة ماكاروف. وثماني طائرات مسيرة، بما في ذلك Bayraktar TB-2.
وأضاف أنه تم قصف ثلاثة أنظمة صواريخ بوك إم 1 ومحطتي رادار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات قاذفة وطائرات هجومية برية.
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الله يجعل سلامة