الدفاع الروسية: إسقاط 14 طائرة ومروحية للقوات الأوكرانية

2022-03-07 / 10:42 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صرح الفريق إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الإثنين، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال: “تم تدمير 396 2 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية. ومن بينها: 82 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و 119 من أنظمة القذائف المضادة للطائرات من طراز إس-300 ، و بوك-إم1، وأوسا، وكذلك 76 محطة رادار”.

وأوضح أنه تم تدمير 827 دبابة ومدرعات أخرى و84 راجمة صواريخ و304 مدفعيات ميدانية ومدافع هاون و603 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة و 78 طائرة مسيرة.

وأكد كاناشينكوف أنه في الليلة الماضية، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية والدفاع الجوي العسكري ثلاث طائرات سو-27 أخرى تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بولتافا، وطائرة سو-25 في منطقة غوستوميل، ومروحيتين من طراز مي-24 في منطقة ماكاروف. وثماني طائرات مسيرة، بما في ذلك Bayraktar TB-2.

وأضاف أنه تم قصف ثلاثة أنظمة صواريخ بوك إم 1 ومحطتي رادار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات قاذفة وطائرات هجومية برية.

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