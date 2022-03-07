عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في 6 مناصب للمسؤولية

2022-03-07 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بكل من مدن الدار البيضاء وتازة وطانطان والرباط والرشيدية.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الأمنية، من بينها تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة مديونة بالدار البيضاء، ورئيس للمصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية بتازة، فضلا عن تعيين رئيسين لدائرتين للشرطة بمدينتي طانطان والرباط.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطارين أمنيين على رأس مصالح لاممركزة للاستعلامات العامة، إذ تم تعيين رئيس جديد لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء ورئيس لمصلحة التقنين بالأمن الجهوي بالرشيدية.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية الجديدة على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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