سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل 139 دولارا

هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وارتفع سعر برنت إلى 129.5 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%.

وعند افتتاح الأسواق الآسيوية اليوم، حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، إذ قفز خام برنت بنسبة 18% ليلامس 140 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يقلصا مكاسبهما.

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